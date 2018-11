Lilleküla staadionist saab Soome jalgpallikoondise koduväljak?

Soomlaste probleem peitub selles, et 2020. aasta märtsi lõpus, mil Rahvuste liiga play-off'id peetakse – võitja pääseb EM-finaalturniirile – pole sealpool lahte korraliku muruga staadioni.

„Kui tahame mängida heal murul ja tuua staadion fänne täis, on lähim võimalus pidada kohtumine Tallinnas,” sõnas Soome jalgpalliliidu juht Ari Lahti ajalehele Iltalehti, lisades, et see mäng on liiga tähtis, et seda kehval platsil pidada. „Juba Rahvuste liiga alagrupikohtumist Eesti vastu tuli Tallinna vaatama 3000-4000 soomlast, mis siis play-off'ist veel rääkida.”

Soomlased tõdesid, et märtsis on Tallinna A. Le Coq areeni muru parem kui ühelgi nende staadionil.

Ka Soome läbi aegade parim jalgpallur Jari Litmanen, kes töötab alaliidus nõuandjana, on seda meelt, et kaaluda olulise kohtumise pidamist Tallinnas.

Rahvuste liiga alagrupiturniiril said soomlased Tallinnas magusa võidu, alistades Eesti Teemu Pukki viimase minuti väravast 1:0.