Levadiast idapiiri taha siirdunud Jevgeni Harinit meelitati Eesti koondisse

"Sellised jutud tõepoolest olid," kinnitas Harin ERR-i venekeelsele portaalile, et teda keelitati Eesti kodakondsust võtma. "Aga Eesti kodakondsuse saamiseks pidanuks ma keeleeksami tegema. Ma ei räägi eesti keelt. Seega otsustasin võtta Venemaa passi, mille sain vanemate kaudu."

23-aastane Harin tunnistas, et unistab Venemaa koondises mängimisest. "Tulevikus tahaksin mänida Venemaa koondises, aga mõistan, et selleks peab veel kõvasti pingutama. Pean endaga kõvasti tööd tegema, andma endast igal treeningul 200 protsenti, ainult siis on võimalik, et tekib kunagi võimalus koondisse pääseda," lausus ta.