Üheksakordse Eesti meistri FC Levadia ridades testimisel olev Premier League'i klubi Middlesbrough' duubeltiimi ründaja Joao Morelli on levadialaste eest jõudnud kaasa teha kahes Taliturniiri kohtumises.

Kui debüütmängus möödunud nädalavahetusel ei õnnestunud Morellil skoori teha, siis teisipäeva õhtul tegi Brasiilia ja Itaalia kodakondsusega tormaja Nõmme Kalju vastu igati kena mängu, mille krooniks saatis ta 77. minutil palli imeilusa löögiga ka väravasse.

Levadia peatreeneri Igor Prinsi sõnul pole klubi veel aga otsustanud, kas Morelli tahetakse endale laenule võtta või mitte. "Ta on siin positiivselt mänginud ja võtan natuke mõtlemisaega. Siis pean ära otsustama, mis temast saab," rääkis Prins.

Põhjalikult peab Levadia välismaalaste toomise läbi mõtlema mitmel põhjusel. Esiteks on välismaalaste piirangud Eesti liigas küllaltki karmid - ühele mängule tohib korraga üles anda maksimaalselt neli välismaalast -, teiseks vajab kindlasti täiendust keskväli. Keskkaitsja Tabi Manga, universaali Gando Biala ning vasakääre Jevgeni Kobzari näol on kolm võõrmängija kohta juba teoreetiliselt täidetud, kuigi koos duubeltiimiga saaks Levadia oma nimekirja üles anda kokku kaheksa leegionäri. Meeskonna ridades on endiselt ka venelane Alan Gatagov, kes hetkel ravib aga vigastust.

"Siin on väljamaalaste limiidiga teatud piirid ja peame neid järgima. Ma leian, et viite venda hoida on liigne luksus," tõdes Prins. "Eks me peame mingid otsused tegema."

Ründeosakonnast rohkem vajaks täiendust hoopis keskväli, sest on võimalik, et mullu seal pallinud Ilja Antonov, Marek Kaljumäe ja Andreas Raudsepp on kõik mujale siirdumas. "Keskväli on meil praeguseks nii-öelda täitmata. Me ei ole praeguseks leidnud Kaljumäele ja Antonovile asendust," nentis Prins, kes arvas, et Levadia jaoks on need kaks "läinud mehed".

"Ma arvan, et nad on läinud. Mingi taustamüra on, ma midagi tean, aga see ei ole minu öelda. Kui nad tahavad midagi öelda, siis eks nad räägivad. Aga praegu neid meiega trennides ei ole."

Andreas Raudsepp aga kohtumises Kaljuga osales. "Vaatame, mis tal mõttes on ja kas ta tahab meiega jääda."