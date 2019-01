Levadiaga on liitumas 16-aastane ründaja, keda Aleksandar Rogić peab Eestis omavanuste üheks paremaks talendiks

Taliturniiri 0:0 viigimängus Flora vastu sekkus Komlov vahetusest viimaseks veerandtunniks, vahetades puhkama brasiillase Joao Morelli. "Tahtsingi teda just iseloomu ja mentaalse poole seisukohast testida, et kuidas ta tuleb toime suure derbiga, isegi kui see mängitakse Taliturniiri raames. Olen rõõmus, et ta ei olnud arglik, vaid tahtis mängida ja palliga tegutseda," rääkis treener.

"Muidugi on ta noor, aga kuulge, ta on peaaegu 17 ja peame kontrollima tema treeningprotsessi ja mänguaega. Ta peab esmalt olema väga-väga hea duublis, et teenida esinduse eest ametlikus kohtumises mänguaega. Aga kui võtta tema osas asi kokku, siis ta on oma vanuses või isegi aasta-paar vanemate hulgas Eesti üks suurimaid talente," lisas Rogic U17 Eesti koondislase kohta.

Refereeritud artikli täisteksti loe Soccernet.ee-st!