Levadiaga liitunud Kink läheb esmajärjekorras sinna ravile, siis mängima

FCI Levadia jalgpalliklubisse registreeritud Tarmo Kink sõnas, et klubi võttis sellega riski ja pole kindel, et ta meeskonda üldse platsil aidata saab.

Kuu aega tagasi sõnas Kink, et sel hooajal ta "kindlasti jalgpalli ei mängi". Kuigi nüüd on ta meeskonda üles antud, siis ei tähenda see veel suurt midagi, sest endiselt paraneb ta hüppeliigeseoperatsioonist, kirjutab Soccernet.ee.

"Ma pole veel ühtegi jooksusammu teinud, Levadia võttis riski ja aitavad mul paraneda. Üksi kangutamine pole siiamaani kasu toonud ja nüüd on mul füsioterapeut ja arst lähedal, kes mind aitaks," sõnas 32-aastane Kink.

Kink nõustus, et kaudselt võis enda Levadiaga sidumine olla ka järgmisesse hooaega vaatav.