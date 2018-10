Levadia võttis kohustuslikud võidupunktid ja tõusis teiseks

Kaks väravat sai võitjate poolel kirja Aime Marcelin Gando Biala, ühe lisasid Rasmus Peetson ja Maksim Podholjuzin. Kodumeeskonna ainsa tabamuse eest hoolitses Karl Mööl, kes tegi avapoolaja lõpus seisuks 1:2.

Teistes tänastes mängudes alistas FC Kuressaare võõrsil Viljandi Tuleviku 2:1 ja Narva Trans samuti võõral väljakul Pärnu Vapruse 1:0.

Võit kerkitas Levadia 72 punktiga teisele kohale. Liider Nõmme Kalju, kellel on mäng varuks, juhib 77 silmaga. Kalju homne vastane FC Flora on 70 punktiga kolmas, kuid neil on võrreldes Levadiaga lausa kaks mängu vähem peetud (Tabeliseis).