Levadia tõi meeskonda veel ühe ukrainlase

23-aastane Kiievis sündinud ukrainlane on varem mänginud Zaporižja Metalurgi, Krasnodari Kubani, Donetski Olimpiku ning viimati Rootsi esiliigaklubi Gefle IF ridades, teatab Levadia oma kodulehel.

“Olen FCI Levadiaga liitumise üle väga rõõmus. Tunnen end meeskonnas hästi. Loodan Eesti Premium liigas piisavalt mänguaega saada ja meeskonda aidata,” ütles Žurahovski.

“Oleme Igorit jälginud juba mitu kuud, näeme temas talenti ja suurt potentsiaali. Samal ajal vajab ta mängijana arenemiseks head keskkonda. Meie uks on tema jaoks avatud ning me loodame ja ootame, et Igor astub meie klubis suure sammu edasi oma potentsiaali realiseerimisel. Tal on olemas kõik eeldused saamaks väga heaks jalgpalluriks,” sõnas FCI Levadia peatreener Aleksandar Rogić.

FCI Levadias kannab endine Ukraina U21 koondislane särki numbriga 15.

Levadia poolt on Žurahovski meeskonda toomine küllaltki ootamatu liigutus, arvestades seda, et tiitlirong on pärast 0:3 kaotust läinud.