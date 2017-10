Levadia tegi Narvas FC Florale kingituse

Tallinna Levadia jalgpallimeeskond piirdus reede õhtul Narvas kohaliku Transi vastu 0:0 viigiga ning jääb nüüd Premium liiga liidrist FC Florast maha kolme punktiga.

See tähendab, et Florale piisab homme koduväljakul Tartu JK Tammeka vastu ka viigipunktist, et endale Eesti meistritiitel kindlustada.

Teatavasti viimases voorus on Levadia ja Flora omavahel vastamisi.