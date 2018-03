Levadia surus liidrite heitluses Narva vastu muru

Eesti jalgpalli Premium liiga liidrite duellis alistas FCI Levadia Narva Transi koguni 5:0.

Sportland Arena 160 pealtvaataja ees avas mänguskoori 20. minutil Nikita Andrejev, 31. minutil suurendas Levadia edu Muamer Svraka ja 67. minutil Roman Debelko. 70. minutil lõi oma teise värava Svraka ja 89. minutil ka Debelko.

"5:0 tundub nagu lihtne võit, aga see polnud kerge mäng. Narval on hea meeskond ning neil oli kaks-kolm head võimalust värav lüüa. Vahe tuli sellest, et meie kasutasime oma võimalused ära," kommenteeris kaks väravat löönud bosnialane Svraka Levadia Facebooki videos.

"Minu sooritus pole nii tähtis kui meeskonna võit. Hoiame head rütmi ja oleme tiitliheitluses. Treener ütles riietusruumis, et me rõhuksime täna kaitsele. Kui meil on taga kõik korras, võime tiitli võita. Oleme endale viie vooruga lasknud lüüa vaid ühe värava, mis on väga hea."

"Puhkuseks aega pole. Kolme päeva pärast on juba uus mäng. Peame selle kohtumise ära unustama ja mõtlema vaid Kalju peale," lisas Svraka.

Levadial ja Nõmme Kaljul on viie vooru järel tabelis võrdselt 13 punkti, Trans on 10 punktiga kolmas.

Tänastes teistes kohtumistes alitas Kalju võõrsil Paide linnameeskonna 4:1 ning Pärnu Vaprus ja Viljandi Tulevik tegid suvepealinnas 1:1 viigi.