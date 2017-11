Levadia põhimees siirdus Soome meistriliigasse

FC Levadia jalgpalliklubi kamerunlasest keskkaitsja Luc Landry Tabi Manga liitus Soome Veikkausliiga meeskonna Kuopion Palloseuraga, sõlmides lepingu 2+1 aastaks.

Reedel oma 23. sünnipäeva tähistav Tabi Manga sai tänavu FC Levadia eest liigas kirja 21 mängu, mille jooksul lõi kaks väravat ja andis ühe väravasöödu, teatab Levadia kodulehekülg. Eelmisel hooajal sai ta kirja 30 matši ja neli tabamust.

Eesti koondislase Ats Purje koduklubi KuPS-iga sõlmis Tabi Manga 2+1 aastat kehtiva lepingu. Mees peab üleminekut sammuks kõrgemale. “Mul on hea meel ja olen uhke, et sõlmisin Kuopio Palloseuraga lepingu. KuPS on suur ja ambitsioonikas klubi. Astun oma karjääris sammu edasi, kuid tean, et pean kõvasti tööd tegema,” rääkis kamerunlane oma uue klubi pressiteenistusele.