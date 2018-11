Levadia peatreener Rogic: loen oluliseks komponendiks Levadia oma mängufilosoofia väljatöötamist

MÄNGUFILOSOOFIAST

“Selge süsteemi ja struktuuri kõrval loen teiseks oluliseks komponendiks FCI Levadia oma mängufilosoofia väljatöötamist, kus põhirõhk asetseb meeskonna mängu ülesehitusel, mitte üksnes tulemusel.

Meie mängufilosoofia aluseks on kõrge, ründav jalgpall, mida iseloomustavad mängu domineerimine, palli valdamine, lühikesed söödud ja palju ilusaid kombinatsioone. Sarnaselt enamikule suurtele klubidele ei muuda me oma mängu kuigi sageli ega kohanda seda lähtuvalt vastasest, vaid sunnime vastaseid oma mängu meie järgi muutma. Ma ei tunneks kunagi rahulolu headest tulemustest, mis sünnivad sisutu mänguga.

Samas poleks põhjalikul mängufilosoofial ilma heade tulemusteta mingit väärtust. Tulemused tõestavad, et liigutakse õigel teel ning aitavad tuua klubisse täiendavaid ressursse. Erinevus seisneb viisis, mille kaudu soovitakse häid tulemusi saavutada.

Ma usun ja tahan näha, et meil on väga selge mängufilosoofia ning me ei muuda seda, vaid teeme aja jooksul suuri jõupingutusi, et muutuda veelgi paremateks. Ühe aasta järel on loomulikult palju asju, mida saame paremaks muuta, kuid oleme loonud hea baasi, mis võimaldab uuel hooajal järgmisele tasemele edasi liikuda. Eeldan, et suudame siis oma mängu vastase väljakupoolel paremini kontrollida, mitte ei hoia palli liigselt oma väljakupoolel.

Meeskonna mängustiili polnud lihtne muuta kuna mängijatel on varasemast ajast kujunenud omad harjumused. Ma ei ütle, et need on head või halvad, aga siiski erinevad harjumused ning kohanemine uue stiiliga, uute reeglite ja printsiipidega võtab aega. Leian, et tegime selles valdkonnas suurepärast tööd: nägin mängijaid protsessi nautimas ning üha paremini mõistmas kuidas tahame mängida.

Läbisime Premium Liiga viimase ringi kaheksa võidu ja ühe õnnetu viigiga. Jõudsime lõpuks tasemele, mida tahaksime hoida ja uuel hooajal veelgi parandada. Tahan, et liigume siit meeskonnana veelgi kaugemale.”

ÕPPETUNDIDEST

“Meil on palju õppida. Hooaeg on väga pikk ning paratamatult tuleb ette palju raskeid mänge. Kõigis 46 ametlikus mängus pole võimalik fantastiliselt mängida. Meistreid eristab teistest meeskondadest asjaolu, et nad suudavad võita ka siis, kui pole nende päev ja naid ei mängi oma parimat jalgpalli. Asi pole niivõrd kvaliteedis kui vaimujõus – näen siin olulist puudujääki, mida peame arendama.

Samuti näen parandamisruumi isikliku vastutuse võtmisel. Tuleb tegutseda otsustavamalt, mitte oodata, et keegi teine tuleb asju ära tegema. See kehtib nii väljakul kui selle kõrval.

Hooaja jooksul muutusime enesekindlamateks. Näiteks viimases ringis võitsime kolm mängu tulemusega 2:1. Varem saavutasime suuri võite, kuid võrdsetes mängudes kaotasime sageli punkte ning mitmel korral lausa viimastel sekunditel. Arvan, et meie mängijad said oma õppetunni kätte ning suudavad edaspidi tasavägiseid mänge enda kasuks pöörata. Isegi siis, kui pole meie parim päev.

Kokkuvõttes: tahan säilitada kõike head, mida oleme saavutanud ning samas meie mängu veelgi edasi arendada. Kui hakkame iga hooaja järel kõike kardinaalselt muutma, siis alustame alati algusest.

FCI Levadia meeskonnas on palju noori mehi, kes oma töö, tahte ja professionaalsusega väärivad, et nendesse jätkuvalt usutaks. Mina usun. Muidugi vajame täiendavat kvaliteeti, aga peamine on hoida häid asju ning neid veelgi edasi arendada – see puudutab nii mängu, organisatsiooni kui kogu klubi toimimist.”

ETTEVALMISTUSEST

“17. detsembril alustame ettevalmistusega uueks hooajaks. Detsembri lõpus ootab Aastalõputurniir ning jaanuaris Taliturniir. Meil on piisavalt aega, et jõudu koguda ja hakata üksteisest puudust tundma!

Kui taas kokku tuleme, siis soovin näha noorte inimeste gruppi, kes armastavad jalgpalli ning pingutavad kirge ja pühendumusega oma eesmärkide teostamise nimel.”

LÄHITULEVIKUST

“FC Levadial on 20 aastat kuulsusrikast ajalugu koos arvukate trofeedega. Loodan südamest, et järgmised 20 aastat on veelgi paremad ja edukamad kui eelmised.

Peame ehitama oma klubi ajalugu ja institutsioone, mis on lähedalt seotud kogukonnaga. Tahan näha noori poisse unistamas meie meeskonnas mängimisest.

Tahan, et loome imidži ning standardi oma käitumise, professionaalsusele ning mänguga, mis on heaks eeskujuks teistele klubidele. Seda on lihtne öelda, aga sugugi mitte teha. Luban meie fännidele, et annan endast parima.

Ühtlasi tänan kõiki meie fänne, toetajaid, sõpru, koostööpartnereid, klubi juhatust ja personali ning loomulikult kõiki meie noormängijad ja nende peresid suurepärase toetuse eest lõppenud hooajal!”