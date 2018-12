Levadia loobus kõrgliigas mängimisest

Ühtlasi loobub FC Levadia oma kohast naiste meistriliigas. FC Levadia tänab naiskonna pikaajalist peatreenerit Maksim Rõtškovi, naiskonna esindajat Marina Karžetskajat ning kõiki mängijaid nende panuse eest naiskonna ja klubi käekäiku ning soovib neile kõigile palju edu ja kordaminekuid edasisel jalgpalliteel, seisis Levadia naiskonna Facebooki postituses.

FC ERR-i naiskonna eestvedaja Tiina-Mari Koljak väljendas algava koostöö üle heameelt. "Meie naiskonnal on väga hea meel FC Levadia ja FC ERR-i koostöö üle. Tänu sellele paranevad kindlasti oluliselt meie iganädalased treenimisvõimalused, mis omakorda motiveerib ju veel rohkem ja paremini trenni tegema. Kindel on see, et FC ERR Levadia järgmine hooaeg rahvaliigas saab olema veelgi põnevam ja jälgimist väärt," ütles Koljak.

"Otsustasime teha naiste jalgpallis restardi ning alustada koostööd FC ERR-i naiskonnaga, pakkudes neile iganädalaselt häid treening- ja mängutingimusi ning omapoolset abi ja toetust jalgpallialase tegevuse edendamiseks. Uuel hooajal kuuluvad FC Levadia egiidi alla kuus naiste ja tüdrukute võistkonda - FC ERR Levadia naiskond, FC Levadia Jalgpallikooli emade võistkond FC LEV Ladies ning FC Levadia tüdrukute TU15, TU13, TU11 ja TU10 võistkonnad," ütles FC Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo.