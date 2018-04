Levadia kõmmutas Pärnu Vapruse väravasse viis vastuseta palli

Paide asus 58. minutil Magnar Vainumäe tabamusest juhtima. 65. minutil tõi Sander Laht tabloole viiginumbrid, kuid Samson Onomigho Iyede 67. ja Sander Sinilaidi 81. minuti väravad tõid Paidele 3:1 võidu.

Turniiritabelis kerkis Levadia praegu 17 punktiga liidriks. 15 silmaga teisel kohal oleval FC Floral on üks mäng vähem peetud. Kolmas on Nõmme Kalju 14-ga, kuid ka neil on võrreldes Levadiaga üks matš varuks.