Levadia jääb tähtsast lülist ilma: Harin on siirdumas Venemaa kõrgliigasse

Harin lendas Soccernet.ee andmetel juba paari päeva eest Venemaale, et Ahmatiga liituda. Meeskonnakaaslased on sotsiaalmeedias juba Hariniga hüvasti jätnud. FCI Levadia ütles, et ei saa Harinit puudutavat hetkel kommenteerida.

Kuni 2017. aastani Groznõi Tereki nime kandnud klubi on viimased kümme hooaega mänginud Venemaa kõrgliigas ja parimal juhul lõpetanud viiendana, seda 2016/17 hooajal. Tänavu hoitakse esimeste voorude järel 12. positsiooni. 2004. aastast pärineb meeskonna ainus tiitel - karikavõit.

Maardus sündinud ja terve karjääri Eestis veetnud Harin ei saa Venemaa passi tõttu siiski kunagi Eesti koondist esindada. Lisaks Levadiale mängis ta aastaid Infonetis, kus tuli Eesti meistriks.