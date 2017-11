Levadia ja FCI ühinevad, ent superklubi ei teki

Sellise sõnumi tegid esmaspäevasel pressikonverentsil teatavaks kaks klubi ja nende presidendid Andrei Leškin (FCI) ja Viktor Levada (FC Levadia). Üldiselt oldi aga kidakeelsed, sest otsus on uus, värske ja toores ning üksikasjad ei ole veel paigas. On selge, et Levadia võtab FCI sisuliselt üle ja edasi minnakse üheksakordse Eesti meisterklubi juriidilise kehaga.