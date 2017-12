Levadia ja FCI ühendtiimist välja jäänud koondislane otsib uut mängupaika välismaalt

Hooaja lõpus Tallinna Levadias pingile langenud Andreas Raudsepp klubis ei jätka ning otsib väljundit välismaal. Korra on ta end juba näitamas käinud, kuid praegu midagi kindlat ei ole.

Pärast hooaja lõppu käis Eesti koondiseski seitse mängu kirja saanud poolkaitsja testimas Šotimaa esiliiga tippklubis. "Kuna seal avaneb üleminekuaken jaanuaris, siis eks näis, mis veel saab" selgitas ta Soccernet.ee-le, kuid klubi nime siiski ei maininud.

Kuue päeva eest 24. sünnipäeva tähistanud Raudsepa jaoks ongi praegu ainus kindel asi see, et ühendklubis ta ei jätka. "Huvi on olemas ka Eestist ja kindlasti ma kuskile saaksin, aga natuke ootan veel, ehk on tulemas ka mõni välismaa võimalus," sõnas ta. Eesti puhul pidas ta silmas nii tippklubisid kui ka tabelikeskmikke, aga konkreetsemaks taas minna ei soovinud.