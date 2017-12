Levadia ja FCI ühendmeeskond loodab koostööd jätkata kolme leegionäriga

Hooaja lõpus ühinemisest teatanud Tallinna Levadia ja FCI Tallinna ühendklubi uue hooaja koosseisus loodetakse näha kolme tänavu klubisid esindanud leegionäri.

Kahe klubi peale mängis tänavu kokku kaheksa leegionäri. Joao Morelli naasis Middlesbrough' juurde ja Tabi Manga sõlmis juba lepingu Ats Purje tööandja KuPS-iga.

Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo rääkis Soccernet.ee-le, et Infoneti leegionärid ehk Sergei ja Aleksandr Tumasjan ning Ofosu Appiah uues klubis ei jätka. Viimase kolme mehe ehk Gando Biala, Jevgeni Kobzari ja Josip Krznarici osas ei ole kõik veel selge.

"Ainult Gando on leegionäridest praegu lepinguga seotud," selgitas Petersoo. "Tean, et nii Josip Krznarici kui Jevgeni Kobzari suhtes on peatreener äraootaval seisukohal - neil ei ole küll praegu lepingut, aga huvi nende suhtes on olemas. Kui asjad lähevad hästi, on võimalik, et Krznaric ja Kobzar uuel hooajal jätkavad."