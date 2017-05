Levadia fännid kahjustasid tõsiselt Hiiu staadioni muru, asjaga tegeleb jalgpalliliit ja politsei

Eile Hiiu kunstmurustaadioni ääres ilutulestikku teinud Levadia fännid rikkusid Nõmme Kalju presidendi Kuno Tehva sõnul väljakukatet ja võimalik, et ka valgusteid. Kes Kalju klubile rahalise kahju korvab ja millised karistused Levadiat ees ootavad, selgub järgmisel nädalal.

"Staadioni murukate on väga suurelt kahjustada saanud. Neli latakat suuruses umbes 30-40 sentimeetrit on ära sulanud. Hetkel on veel ebaselge, mis valgustitest sai, sest nad lasid rakette alt üles vastu lampe. Mulle tundus see pahatahtlik tegu ja meelega just niimoodi sihitud. Fänluseks on seda raske nimetada," rääkis Tehva Delfile ja Eesti Päevalehele.

Premium liiga arendusosakonna juhataja Veiko Soo sõnul algatatakse juhtunuga seoses jalgpalliliidus distsiplinaarmenetlus. "Kogume andmeid, võtame selgitusi. Eks see üks pikem protsess tuleb," sõnas Soo ega välistanud, et mingi karistus võib oodata ka Kalju klubi, kes ei suutnud staadioni ja mängijate turvalisust piisavalt tagada. Fakt, et aktsioon leidis aset piirdeaedadest väljaspool, ei mängi siinjuures rolli.

"Distsiplinaarkomisjon otsustab, palju neis süüd nähakse. Aga tõsi on see, et Hiiu staadion on üks neid väljakuid, kus on võimalik ka territooriumist väljaspool mängu mõjutada. Varumeestepingid on ju kohe metsa ääres," lisas Soo.

Kaljul tuleb kunstmuru kiiresti ära parandada, sest kuu aja pärast on Hiiule oodata FIFA inspektoreid, kes iga-aastaselt väljakut atesteerivad. Hetkel on Hiiu staadionile omistatud kõrgeima kategooria sertifikaat ehk kaks tärni. "Ei kujuta üldse ette, kuidas seda parandatakse. See on meie jaoks uus olukord," sõnas Tehva.

Tekitatud kahju peavad ilmselt korvama Levadia fännid, kelle isikuid politsei eile tuvastamas käis.

Levadia võitis eilse derbimängu 2:1 ning jätkab hetkel tabeli ainuliidrina. Floral on võimalik tõusta samade punktide peale, kui nad täna võõrsil Narva Transi alistavad. Kalju jääb Levadiast maha kuue silmaga.