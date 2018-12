Levadia ei pruugi meistriliigas jätkata

"Naiskonna komplekteeritus on olnud meile viimastel hooaegadel murelapseks, sestap oleme mõelnud erinevate variantide peale, kuidas edasi minna," sõnas Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo, kirjutab Soccernet.ee.

Millised variandid võimalikud on? "Jätkata meistriliigas või siis mitte jätkata. Mingil moel meie naiskonna tegevus kindlasti jätkub, aga kuidas see täpselt välja võiks näha, sellele annavad paar lähemat päeva vastuse. Võistkonna registreerimiseks on veel pisut aega, lähipäevade jooksul saabub lõplik selgus ja siis teeme oma otsuse teatavaks."