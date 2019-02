Levadia alustas Venemaa esiliiga karikavõistlusi võidukalt

Mängu ainsa värava lõi 31. minutil nurgalöögiolukorrast Mark Oliver Roosnupp.

Esiliigas talvepausi ajaks kolmandat kohta hoidva Avangardi näol on sealjuures tegemist eelmise hooaja Venemaa karikafinalistiga.

Levadia lõpetas sealjuures mängu vähemuses, sest 87. minutil teenis oma teise kollase kaardi keskkaitsja Marko Lipp.

Eesti klubi jätkab võistlust teisipäeval, kui teises alagrupimängus minnakse vastamisi Moskva Spartaki duubeltiimiga.

Venemaa esiliiga karikavõistlused on poolametlik võistlussari, mis peetakse talvise pausi ajal Küprosel. Osalemine on esiliiga klubide jaoks vabatahtlik ning tihti kutsutakse osalema ka võistkondi kas Venemaa kõrgliigast või välismaalt. Samas alagrupis on veel ka Voroneži Fakel.