Levadia abitreener saadeti tribüünile, kuid peatreener hoopis kiitis kohtunikke

"Kohtunike töö sellistes mängudes ei ole lihtne. Palju oli võitlust, pikki palle, teisi palle, maha tõmbamisi... Pole lihtne olla alati õiges kohas ja näha õigeid asju. Muidugi on meil kõigil mõnedes olukordades erinevad arvamused. Pean siiski ka neid õnnitlema, sest nad tegid kokkuvõttes head tööd," lausus Rogic, kes ka ise mitmel korral väljaku ääres käsi laiutas ja neljandalt kohtunikult Kristo Tohverilt noomida sai.

0:0 viigiga lõppenud mängust rääkides ei olnud Rogicil ka oma mängijatele suuri etteheiteid. "Oli raske ja võitluslik mäng - täpselt selline, milleks me valmistusime. Kaljul on palju kogenuid mängijaid ja tõelisi võitlejahingesid, aga me olime nende tasemel ning lõime isegi rohkem väravavõimalusi. Mõned väiksed detailid oleksid võinud minna siia- või sinnapoole. Tunne on selline nagu ka mõne varasema derbimängu järel Kaljuga - oleksime pidanud võitma. Kuid nende väravavaht tegi tähtsatel hetkedel väga häid tõrjeid. Lõppude lõpuks peame tunnistama, et viik on õiglane tulemus," sõnas serblane.

Järele jäänud viies mängus tahab Rogic näha samasugust võitlust nagu täna: "Olin juba pikalt enne seda mängu seda meelt, et me ei tohi liiga palju tegeleda arvutamisega ja mõelda, mida meie konkurendid teevad, vaid sisendanud mängijatele, et nad peavad meeskonna nimel lõpuni välja võitlema. Peame lõpetama hooaja parimal võimalikul viisil."