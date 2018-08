Legendide lahingu kohtunikeks on Saar, Habicht, Tutk ja Kaasik

Jüri Saar on endine FIFA kategooria kohtunik, kes teenindas 1990ndatel mitmeid rahvusvahelisi mänge. Septembris oma 64. sünnipäeva tähistav Saar on tituleeritud endine mängija ning lisaks endine Eesti naiste jalgpallikoondise ning Pärnu JK naiskonna treener. Pärnu JK naiskonnaga krooniti ta 13 korral Eesti meistriks, samuti on tal meistritiitel ette näidata 1985. aastast Pärnu Kalakombinaadi mängijana ning lisaks arvukalt hõbe- ja pronksmedaleid Kalakombinaadi ning Pärnu JK mängija ja treenerina.

Are Habicht on Eesti on üks hinnatumaid kohtunike vaatlejaid. 59-aastane Habicht on endine tippabikohtunik, kes omas FIFA kategooriat aastatel 1997 ning 2000-2004. Habicht oli 1990ndate alguses üks esimesi uue põlvkonna eestlasest kohtunik, kes tegutses lisaks aktiivselt uute kohtunike leidmise ja arendamisega.

EJLi peakohtunik Uno Tutk on sarnaselt Habichtile kohtunike vaatlejana ametis erinevates eurosarjade kohtumises. Viimati jälgis 58-aastane Tutk Tallinnas toimunud UEFA Superkarika kohtunike tegutsemist. UEFA sarjades on Tutk kohtunike vaatlejana ametis olnud enam kui 200 mängul, mille hulka lisandus sel aastal ka UEFA Meistrite liiga veerandfinaal FC Barcelona – AS Roma. Tutk oli aastatel 1998-2003 FIFA kategooria abikohtunik.

Brigaad koosseisus Saar, Habicht ja Tutk teenindasid koos Tutki esimest rahvusvahelist mängu 21 aastat tagasi, kui oldi kohtunikud Ukraina – Armeenia U21 koondiste mängul. Lisaks oli kolmik samal aastal ametis Saksamaa – Norra naiste MM-valikmängul, kui tegu oli valitseva maailmameistri ja olümpiapronksi (Norra) ning Euroopa meistri (Saksamaa) lahinguga.