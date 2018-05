Leedu kutsus Eestiga mänguks koondisse 8 välisklubide jalgpallurit

Leedu jalgpallikoondis tegi teatavaks oma koosseisu kolmapäeval Rakveres toimuvaks Balti liiga kohtumiseks Eestiga.

Meeskonna kogenuim mängija on 27-aastane poolkaitsja Arvydas Novikovas, kelle koduklubiks on Konstantin Vassiljevi endine tööandja Jagiellonia Białystok. Lisaks on välisklubides pallivatest mängijatest nimekirjas veel seitse meest.

Eesti – Leedu kohtumine toimub kolmapäeval, 30. mail Rakvere linnastaadionil. Avavile kõlab kell 19.00. Mängu piletid on saadaval Piletilevis. Läti – Eesti Balti turniiri kohtumine leiab aset 2. juunil Riia Daugava staadionil. Mängu avavile kõlab kell 18. Eesti toetajad saavad pääsmeid soetada Piletilevist.

Eesti koondise nimekirja Balti turniiriks saab näha siin.

Leedu koondise koosseis kohtumiseks Eestiga:

Väravavahid

Ernestas Šetkus (25.05.1985) - Hapoel Haifa (ISR) 19/0

Džiugas Bartkus (07.11.1989) - FK Žalgiris Vilnius 0/0

Tomas Švedkauskas (22.06.1994) - FK Trakai 0/0

Ignas Plūkas (08.12.1993) - FK Trakai 0/0