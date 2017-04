Läti võõrustab Eesti jalgpallikoondist Riias

Eesti vs Läti

12. juunil toimuv Läti ja Eesti jalgpallikoondiste maavõistlus peetakse Riias Skonto staadionil, teatas Läti alaliit.

Mängu algusaja ja piletimüügiga seonduva annab Läti vutiliit täiendavalt teada.

Tegemist saab olema 54. Eesti - Läti maavõistlusega. Eestil on siiani kirjas 9 võitu, 20 viiki ja 24 kaotust. Lätlastele on löödud 55 väravat, vastastel on kirjas 77 tabamust.