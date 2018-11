Läti koondise peatreeneri tulevik selgub kõige varem järgmisel nädalal

Alaliidu peasekretär Edgars Pukinsks rääkis portaalile Sportacentrs.com, et juhatuse koosolekul vahetati esialgu vaid Paatelaineni kohta mõtteid. Soomlane kutsutakse juhatuse ette ebaõnnestunud Rahvuste liiga tsüklist (Läti ei saanud D-liigas ühtegi võitu - toim) rääkima 5. detsembril.

"Pärast Mixu kuulamist on juhatusel võimalus väljendada oma arvamusi, aga lõplik otsus, kas lepingut pikendada või mitte, jääb alaliidu presidendi teha," ütles Pukinsks.

Küsimusele, milline on hetkel juhatuse nägemus soomlase jätkamise osas, vastas peasekretär: "Te võite iga juhatuse liikme käest eraldi uurida, aga kokkuvõttes on selge, et selline esitus ei rahulda kedagi. Asjal on muidugi kaks otsa. Ühelt poolt lasub vastutus treeneril, kuid teine pool on mängijate vastutus ja kvaliteet. Me ei saa ühehäälselt öelda, milline neist on võtmekriteerium. Samas toodi välja positiivseid asju, mida Mixo on koondisele toonud. Ta tõi positiivset energiat ja mängijad suhtuvad temasse hästi."

"Põhiline, millest kõik praegu aru peavad saama, on see, et kui me räägime Mixust või uuest treenerist, puudutab see otsus järgmist kolme aastat. Pakutagu lepingut praegusele või järgmisele treenerile, ei peaks ta keskenduma ainult 2020. aasta EM-valiktsüklile, vaid talle antaks mandaat luua uus motiveeritud tiim, kelle peaülesanne on saavutada tulemusi pikas perspektiivis," lisas Pukinsks.