Läheb põnevaks! Kalju kaotas punkte, meister võib selguda alles viimases voorus

Premium liiga suurim väravakütt Liliu viis liiderklubi 14. minutil juhtima, kuid Kevin Anderson seadis 51. minutil nurgalöögist jalule viigi. Kümme minutit hiljem haaras Kalju Marko Brtani väravast taas juhtohjad. Lõppskoori vormistamine jäi 81. minutil Tristan Koskori hoolde.

"Mängisime esimesel poolajal päris hästi ja lõime värava. Neil ei olnud üldse mingeid võimalusi. Kui teisel poolajal esimese värava sisse saime, muutus mäng närviliseks," rääkis ETV2 otsestuudios Kalju väravavaht Pavel Londak. "Teine värav tegi meie elu natuke raskemaks, aga midagi ei ole veel kaotatud. Peame kõik mängud võitma."

Kalju libastumine tähendab, et nende edu Flora ees on kolm vooru enne lõppu sisuliselt vaid kaks punkti. Reaalselt on Flora küll hetkel viiepunktilise kaotusega Kalju ja Levadia järel kolmas, kuid valitseval meistril on veel pidamata 20. voorust edasi lükatud kohtumine Pärnu Vaprusega.

Kaljut ootavad veel ees mängud Paide linnameeskonna, Vapruse ja Narva Transiga, Floral on jäänud pärast 23. oktoobri Pärnu mängu madistada Kuressaare, Viljandi Tuleviku ja Levadiaga.