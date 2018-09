Saatejuhtidel Rasmus Raidlal ja Raul Ojassaarel oli täna külas FC Flora abitreener Joel Indermitte, kes aitas kõike eelnevat lahti mõtestada.

Eelkõige keskendusime sedapuhku just Eesti noortekoondistele, kes sel aastal kamba peale 30 mängust vaid 3 võitnud on. Selle kõrval oleme teeninud 22 kaotust, väravate vahega 28:81. See kõik paneb küsima - miks meie noortekoondised isegi Luksemburgile vastu ei saa? Kas meie noormängijad on lihtsalt andetud/laisad või on probleem treeningtöös?

Kiires vaherubriigis tulid teemaks ka Eesti kohtunikud, kes viimasel nädalal kahelt Premium liiga treenerilt kõvasti kriitikat said. On säärane kriitika õigustatud või mitte?

Saate teises pooles rääkisime Meistrite liiga algusest ning jagasime Optibeti panustamissoovitusi.

