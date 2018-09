KUULA | Delfi Spordi uue jalgpallipodcasti "Futboliit" avasaade: Miks Eesti koondis väravaid ei löö? Kes oli möödunud nädala jalgpallijobu?

Eesti - Kreeka Foto: Madis Veltman

Delfi on laiendamas oma podcast'ide ehk taskuhäälingute ringi ning populaarse "Mehed ei nuta" kõrvale on ilmumas veel teinegi spordisaade: jalgpallile keskenduv "Futboliit", mille saatejuhtideks on Raul Ojassaar ja Rasmus Raidla.