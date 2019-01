Kus Dmitrijev karjääri jätkab? Eesti koondise poolkaitsjal on pakkumisi Eestist, Soomest ja ka mujalt

Võrreldes novembri keskpaigaga Dmitrijev eriti palju uut kosta ei osanud. Jätkuvalt kinnitas poolkaitsja, et Lahtis ta edasi ei mängi ning üks pakkumine on ka Soome kõrgliigast. "On mingid variandid, aga sajaprotsendiliselt ma midagi öelda ei oska. Veel on võimalusi mujalt välismaalt ja ka Eestist. Oleme läbirääkimistes," lausus ta Soccernet.ee-le.

"Praegu Euroopa puhkab ja ainult Aasia töötab, aga tahaksin ikka Euroopas jätkata. Kui Aasiast tuleb variant, siis vaatame ja räägime, aga selle peale on veel vara mõelda."