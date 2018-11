Kuressaare loodab kodus Premium liiga koha säilitada

Möödunud laupäeval Elvas peetud avavaatuse ainsa värava eest hoolitses Sander Laht. Teise poolaja alguses teenis Kuressaare karistuslöögi ning müüris seisnud Elva mängija Martin Thomson mängis järgnenud olukorras palli käega. Penalti realiseeris Laht 50. minutil. Elva mängis alates 72. minutist ka vähemuses, kui oma teise kollase kaardi teenis Mihkel Kuresoo.

FC Kuressaare peatreener Jan Važinski: „Meil on FC Elvaga teine kohtumine. Esimene mäng oli meil raske, vastaste plaan töötas. Nüüd on korduskohtumises meie eesmärk parandada omad nõrkused ja tõsta esiplaanile tugevused, et säilitada mängu tulemus.“

Mängija Sander Laht: „Novembri lõppu on jäänud meie jaoks kõige tähtsam mäng Premium liiga kohale aastaks 2019. Teame, et Elva on väga visa vastane ja selleks, et hooaeg lõpetada positiivsel noodil, peame mängu panema kõik, et säilitada enda koht ning meie põnev jalgpalliaasta saaks väärika lõpu!“

FC Elva juhendaja Veiko Haan: „Nüüd ei ole enam taganemisteed, peame olema paremad ja selle tulemuseks realiseerima, kui tahame järgmine hooaeg kõrgemal tasemel mängida. Esimene mäng näitas, et kõik on võimalik ja peame lõpuni pingutama.“

Mängija Karl Bussov: „Teine mäng ja seis on raskem, aga mitte võimatu. Teeme kõik endast oleneva, et pea püsti väljakult lahkuda.“

Kohtumise avavile kõlab laupäeval, 24. novembril Kuressaare kunstmurustaadionil kell 13.00. Kohtunikuks on Kristo Tohver, keda abistavad Silver Kõiv ja Aron Härsing.