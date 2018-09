KURB VIDEO | Enar Jääger sai Norras mängu ajal taas tõsise põlvevigastuse ning peab pidama pika mängupausi

Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Enar Jäägeri jaoks on viimased paar aastat möödunud tõelise ebaõnnetähe all: kui karjääri alguses suutis ta suuri vigastusi vältida, siis nüüd on lühikese aja jooksul teda tabanud mitu karmi põlvetraumat.