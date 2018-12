Kuno Tehva terav kriitika: asjad on nii tehtud, et Eesti klubid ei saaks mitte kunagi Euroopas edukad olla

Tehva on ka varem rääkinud, et pooldab liiga poole hooaja pealt poolitamist, et vähem oleks ühepoolseid kohtumisi tippude ja tagumise otsa meeskondade vahel.

Eesti Jalgpalli Liit käivitab peagi solidaarsusmehhanismid, kus rahalisi toetusi jagatakse ka nendele meeskondadele, kes eurosarja ei pääse.

"Ma olen selliste põhimõtetega, et toetuseid tuleks jagada kõigile võrdselt. Ma arvan, et me sellega ei tee profijalgpallureid, kui me anname jalgpalluritele lihtsalt raha. Profiks kujunevad jalgpallurid ikkagi ise. Leping Adidase või Nike'i varustusega ei tee temast veel mängijat," sõnas Tehva.

"Ma arvan, et me peame proffe kasvatama maast-madalast ja mina suunaksin rohkem raha just noortesse ja ootaksin veel kümme aastat. See on tee, mille mina valiksin. Aga veelkord, täna on raske hinnata, sest kõigil on oma arvamus. Sellele hinnanguid anda saab kümne aasta pärast, kas oli õige otsus või mitte. Ma ei tee seda maha, aga valiksin teise tee."

Kalju presidendi sõnul vajaks Premium liiga muudatusi.

"Ma arvan, et meie liiga vajab reformi. Arvan, et me peame väga selgelt mõtlema, kuidas meie liiga toetaks tippklubisid Euroopa-tasemel konkureerimisel, ja ma arvan, et meie liiga taseme tõstmiseks on hea, kui mõtleme välja mingisugused muudatused oma liigas. On ta siis võib-olla ühelt poolt meeskondade arvu vähendamine või liiga poolitamine. Kindlasti tuleks midagi mõelda või teha.