Kuno Tehva alustab tööd ECA rahvusvahelises töörühmas koos Real Madridi ja Barcelonaga

Euroopa Klubide Liit (European Club Association ECA) valis Nõmme Kalju jalgpalliklubi presidendi Kuno Tehva rahvusvahelisse turunduse ja kommunikatsiooni töörühma.

231 ECA liikme seast valiti välja 21 inimest, kes kuuluvad itaallase, SSC Napoli presidendi Aurelio De Laurentiisi juhitavasse töögruppi, teatab Kalju kodulehekülg.

Euroopa Klubide Liidu näol on tegemist sõltumatu organisatsiooniga, mis on loodud Euroopa jalgpalliklubide esindamiseks, edendamiseks ja kaitsmiseks. Liitu kuulub 231 klubi 55st erinevast riigist.

Lisaks Nõmme Kalju presidendile valiti turundus ja kommunikatsiooni töörühma esindajad mainekatest klubidest nagu Madridi Real, Barcelona, Arsenal, Milan, Bayern jpt.

”Võimalus kuuluda nii lugupeetud seltskonda on tulnud läbi aastate pikkuse raske töö Nõmme Kaljus, kus oleme oma kollektiiviga pidanud selle nimel palju pingutama. Kalju on viimase viie aasta jooksul olnud Eesti kõige edukam jalgpalliklubi Euroopas ja meie pingutused nii turunduses, noortetöös kui klubi juhtimises tervikuna on väljaspool Eestit silma jäänud,” kommenteeris Tehva.

”ECA turundus ja kommunikatsiooni töörühma kuuludes kavatsen olla aktiivne liige, jagada oma kogemusi ning rakendada neid Euroopa tasandil. Minu kuulumisest nimetatud töörühma saab kindlasti kasu nii Nõmme Kalju kui Eesti jalgpall tervikuna,” lisas Tehva.

Nimekiri turundus ja kommunikatsiooni töörühma valitutest:

Aidan Mullally Tottenham Hotspur (ENG)

Vinai Venkatesham Arsenal FC (ENG)

Begoña Sanz Real Madrid CF (ESP)

Francesco Calvo FC Barcelona (ESP)

Jorge Garcia Martinez Valencia CF (ESP)

Jean-François Richard Olympique de Marseille (FRA)

Jochen Rotthaus Bayer 04 Leverkusen (GER)

Stefan Mennerich FC Bayern München (GER)

Laura Masi ACF Fiorentina (ITA)

Lorenzo Giorgetti AC Milan (ITA)

Stephan Reiter FC Red Bull Salzburg (AUT)

Jaromir Hamouz FC Viktoria Plzeñ (CZE)

Mark Koevermans Feyenoord (NED)

Wanja Greuel BSC Young Boys (SUI)

Sharon Tammam Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)

Tudor Pop CFR 1907 Cluj (ROM)

Adrian Filby Celtic FC (SCO)

Nenad Danilovic FK Partizan (SRB)

Annabel Llevot FC Santa Coloma (AND)

Kuno Tehva Nõmme Kalju FC (EST)

Pal Orosz Ferencvárosi TC (HUN)