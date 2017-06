Kümnevõistlus viib Levadia euromängu Pärnusse

Nii FC Levadia kui ka Nõmme Kalju peavad teed tegema kergejõustikule: tuleval nädalal toimuvad Euroopa liiga kodumängud peavad mõlemad pidama kodusest Kadrioru staadionist eemal.

Kui Kalju kohtumine B36 Torshavniga viiakse tuleval neljapäeval Kadriorust Lilleküla staadionile, siis Levadia matš Cork Cityga kolitakse hoopis 120 kilomeetrit edelasse: uue eurohooaja avavad levadialased Pärnu Rannastaadionil.

"Teadsime juba pikalt ette, et Kadrioru staadion on 29. juunil kinni," selgitas Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo. "Lootsime, et meie esimese ringi avakohtumine loositakse võõrsile, kuid seda ei juhtunud. Samuti ei õnnestunud meil mängude järjekorda hiljem ümber vahetada. Kuna UEFA nõuded ei luba kahte mängu samal päeval samas linnas pidada, määrati Kalju mäng Lillekülla ning meid Pärnusse."

Levadia esimeseks valikuks oleks olnud mängu kaks päeva varasemaks tõstmine. "Tahtsime mängu 27. juunil pidada, aga UEFA seda ei lubanud."

Petersoo sõnul võib publikut staadionile oodata omajagu. "Samal ajal toimub Pärnus näiteks ka Summer Cupi noorteturniir, kus on ka palju meie lapsi võistlemas."

Kadrioru staadionil peetakse järgmisel nädalavahetusel kergejõustiku mitmevõistluse Euroopa võistkondlikud meistrivõistlused.

Levadia ja Iiri tippklubi Cork City avakohtumine peetakse seega 29. juunil kell 18.30 Pärnu Rannastaadionil.