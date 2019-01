Nädala alguses teatas Flora, et Beglarišvili esindab kuni suveni laenulepingu alusel Ungari klubi Budapesti Honvedi, kuid Ungarisse kolimine päevade arvestust ei muuda. "Fakt, et ta veedab pool aastat teises Euroopa Liidu riigis, et mõjuta tema elamisluba Eestis," vahendab siseministeeriumi kommunikatsiooninõuniku Merje Klopets sõnu venekeelsele ERR-ile Soccernet.ee.

"Tema avaldus Eesti kodakondsuse võtmiseks jääb jõusse. Seaduse silmis nõuab residentsus seda, et tal oleks elamisluba. Kui elamisluba on olnud kaheksa aastat, on kodakondsuse jaoks nõuded täidetud."