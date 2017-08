Kui suure summa maksab Tele2 kolme aasta jooksul FC Florale?

Tele2 ja FC Flora sõlmisid järgmiseks kolmeks aastaks peasponsori lepingu, mille kohaselt toetab ettevõte Eesti edukaimat jalgpalliklubi kokku 120 000 euroga.

Klubi president Pelle Pohlak lausus, et toetus suunatakse nii esindusmeeskonna kui ka noortetöö arengusse. „Tele2 ja FC Flora koostöö on kindlasti olnud senise kolme aasta jooksul edukas. Loodame, et teine lepinguperiood tuleb vähemalt sama edukas nii esindusmeeskonna, kui noortetöö osas. Tele2 ja Flora tahavad olla oma valdkonnas selged teenäitajad,“ ütles Pohlak ja lisas, et Tele2 toetas Florat ka eelneval kolmel aastal kokku 120 000 euroga.

Tele2 juhi Argo Virkebau sõnul toetab ettevõte järgmisel kolmel aastal peale Flora ka jalgpalli rahvuskoondist. “Jalgpall on Eesti populaarseim spordiala ning aitab tasakaalustada inimeste kasvavat ajaveetmist nutiseadmetega,” ütles Virkebau.

“Oluline on leida tasakaal võrgu- ja pärismaailma vahel ning sport on selleks ideaalne vahend. Isegi kui sul on Facebookis 1000 sõpra, siis võib kahekesi palli mängimine palju suuremat rahuldust pakkuda. Eriti oluline on saada noored toast välja ning Floral on üle 700 noormängija, kelle arengut toetada. Samuti mõjuvad nad eeskujudena teistele noortele,” ütles Virkebau.

Sümboolne lepingu allkirjastamine toimus reede õhtul A. Le Coq Arenal toimunud jalgpallilahingul, kui vastamise läksid FC Flora ja valitsev Eesti meister FCI Tallinn.

Lisaks Florale toetab Tele2 kuue aasta jooksul kokku 240 000 euroga ka Eesti Jalgpalli Liitu.