Kreeka võtab Eesti koondise vastu 70 000 pealtvaatajat mahutaval staadionil

Pakett maksab 37 eurot (üksikpiletid eraldi ostes kuni 51 eurot kokku), sooduspaketi hind on 32 eurot. Sooduspilet kehtib: 2000.-2011. aastal ja 1954. aastal või varem sündinutele koos soodustust tõendava dokumendiga (nõutav kohapeal). 2012. aastal ja hiljem sündinud pääsevad sisse tasuta, juhul kui istuvad piletiga saatja süles (kui on soov eraldi istekohaks, siis tuleb osta sooduspilet). Paketid on müügil 31. juulini (k.a). Piletiinfo võõrsilmängude kohta teatab jalgpalliliit esimesel võimalusel.

Eesti koondise mängud Rahvuste liigas:

Laupäev, 8. september 2018 kell 21.45 Eesti – Kreeka, A. Le Coq Arena

Teisipäev, 11. september 2018 kell 21.45 Soome – Eesti, Turu Veritase staadion

Reede, 12. oktoober 2018 kell 21.45 Eesti – Soome, A. Le Coq Arena

Esmaspäev, 15. oktoober 2018 kell 21.45 Eesti – Ungari, A. Le Coq Arena

Neljapäev, 15. november 2018 kell 21.45 Ungari – Eesti, Groupama Arena

Pühapäev, 18. november 2018 kell 21.45 Kreeka – Eesti, Ateena Olümpiastaadion