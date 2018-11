Kõva sõna! Eesti kohtunikud vilistavad neljapäeval eurosarjas Chelsea kodumängu

Hetkel Inglismaa kõrgliigas neljandat kohta hoidva Euroopa tippklubi mängu teenindab sama kohtunikebrigaad, kes oli äsja ametis Premium liiga üleminekumängul FC Kuressaare - FC Elva: väljakukohtunik Kristo Tohver, abikohtunikud Silver Kõiv ja Aron Härsing, neljas kohtunik Jaan Roos ning lisakohtunikud Juri Frischer ja Eiko Saar.

Eesti brigaad eesotsas Tohveriga mõistis alles eelmisel nädalal edukalt õigust ka UEFA Rahvuste liiga kohtumisel Serbia ja Leedu vahel.

37-aastane Tohver teenindas lõppenud aastal Premium liigas 20, Esiliigas 4 ning 1 mängu Esiliiga B-s ja karikasarjas. Euroopa liiga alagrupiturniirile on ta vilistama pääsenud varemgi - viimati oli ta Euroopa tugevuselt teises klubisarjas kohtunikuks kolm aastat tagasi.

Neljapäeval, 29. novembril on UEFA Euroopa liigas ametis veel kaks eestlast: FC BATE Borisov (Valgevene) - Vidi FC (Ungari) mängu delegaat on Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) koondiste mänedžer Raili Ellermaa ning Sarpsborg 08 FF (Norra) - Beşiktaş JK (Türgi) kohtumise korraldusjuht on EJLi koostöösuhete juht Siim Juks.