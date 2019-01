Konstantin Vassiljevi patiseis võib jätkuda: Piasti sõnul ei ole Eesti koondislasele pakkumisi tehtud

Vassiljev on juba suvest saati mänginud Poola kõrgliigaklubi duubelmeeskonnas Poola madalamates liigades. Meeskond ei ole Eesti koondislase teenetest huvitatud, aga klubi ja mängija ei ole lepingu lõpetamise rahaasjus kokkuleppele jõudnud ning seetõttu on juba tükk aega kestnud paras patiseis.

Nüüd andis Gliwice Piast oma kodulehel teada, et konkreetsed pakkumised Vassiljevile hetkel puuduvad ning tundub, et ta mängib ka kevadel reservtiimi eest, teatab Soccernet.ee. Samuti kirjutavad nad rõõmsalt, et Vassiljevi abiga võib nende reservtiim järgmiseks hooajaks Poola 4. liigasse tõusta. Hetkel asub Piasti reservtiim 16 võistkonna seas teisel kohal.