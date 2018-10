Konstantin Vassiljev: viimast kahte mängu ilmestasid tahe ja iseloom

"See, mis kahes viimases mängus silma torkas, oli tahe ja iseloom. Ükskõik, mis seis oli... Täna olime nii juhtiv pool kui ka tagaajaja, ikka mängisime lõpuni. Saame siit väga positiivseid asju kaasa võtta," märkis Vassiljev pärast Ungariga Rahvuste liigas tehtud 3:3 viiki.

Mängust rääkides tõdes Vassiljev, et õnne jagus mõlemale meeskonnale. "Esimene värav oli meie poolt loogiline. See oli hea rünnak. Kindlasti jäävad kripeldama väravad, mis meile löödi. Esimene oli täiesti juhuslik: pall tegi mingi põrke, võttis rikošeti, mees pääses üks-ühele ning lõi spagaadiga nurka. Meie väravate puhul oli samuti õnnel oma roll. Teisest küljest näitasid need, et olukordade lõpuni mängimine tasub end viimaks ära."

Käest lastud võidupunktid jäävad Vassiljevit siiski kripeldama. "Kahju. Olime viimased, kes mängu juhtisid. Aga Ungari kapten kasutas lihtsalt oma füüsilise võimu kastis ära. Mängudes Soomega suutsime nurgalöögid kuival hoida, siin lasime kolmest nurgalöögist kaks sisse. Peame lootma, et äkki tulevad meil mõned jõulisemad mängijad juurde ja läheb natuke kergemaks," lausus ta.

Vassiljev avaldas, et tema Anierile 79. minutil antud kõrge kaarega väravasööt oli tegelikult adresseeritud Henrik Ojamaalele. "Tahtsin madalalt sööta teisele äärele Henrikule. Õnneks tuli ungarlase jalg vahele. Suur kiitus Anierile, et ta olukorra lõpuni mängis!"