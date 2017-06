Konstantin Vassiljev: tahtsin kauglöögiga pealtvaatajatele midagi ilusat pakkuda

Belgia vastu harjumuspäratult tipuründajana tegutsenud Konstantin Vassiljev usub, et Eesti koondis ei peaks 0:2 kaotuse pärast häbi tundma.

"Kõik tegid oma tööd nii hästi kui võimalik. Vastane oli lihtsalt nii tugev ja mitmekülgne, et sa lihtsalt ei tea, kust oht võib tulla. Mihkel [Aksalu] tegi head tööd - hoidis meid lõpuni mängus sees. Teine poolaeg oli meil üks suur kannatamine. Ise me palju võimalusi ei loonud," rääkis Vassiljev.

Lõpuminutitel oli Vassiljevil endal hea võimalus kaotusseis minimaalseks vähendada, kuid 35 meetri pealt sooritatud pealelöök kukkus latist väljakule tagasi, paraku valele poole väravajoont.

"Meie poisid võitlesid nurgalöögist tagasi põrkunud palli pärast hästi ja toimetasid selle minuni. Ühest mehest sain mööda, kui mõtlesin lüüa, aga siis vaatasin, et ruumi on veel lähemale minna. Nägin enne lööki tühja nurka. Kahju. Inimesed väärisid meilt midagi ilusat," arvas Vassiljev.

Vassiljevi leping Poola kõrgliigas hõbemedali saanud Bialystoki Jagielloniaga lõppes selle hooajaga. Millal tuleviku osas selgust on loota? "Loodan nii kiiresti kui võimalik. Tahaks juba viie minuti pärast teada saada, aga ilmselt pole see võimalik. Loodan, et kõige hiljem juuni lõpuks on asi otsustatud, aga kui läheb päris hästi, siis juba järgmise nädala alguses."

Kolleegide ja treeneri hääletusel tunnistati Vassiljev Poola liiga paremuselt teiseks mängijaks. Ise ta seda tiitlit üle ei tähtsusta: "See tähendab, et tegin hea hooaja ning treeneri ja kolleegid panid seda tähele. Teisest küljest kahju, et liigat ei võitnud. Personaalsed auhinnad on alati tagaplaanil."