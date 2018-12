Konstantin Vassiljev: meid ootab ees väga põnev aasta

"On selge, et meid ootab ees väga põnev aasta. Kõik vastased on väga erinevad. Kaks suurt on kindlasti grupi favoriidid, aga nendega ühte gruppi sattumine annab meile võimaluse ennast proovile panna," ütles Vassiljev Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Ma ise oleksin eelistanud tugevamatest Itaaliat või kedagi teist... Hollandist ja Saksamaast ma kindlasti kui heast variandist ei mõelnud. Teisest küljest, kui saame kellegi plaanidesse mingeid muudatusi teha, oleks ju huvitav," mõtles Vassiljev mängudele Saksamaa ja Hollandiga.

"Juba mitmendat kvalifikatsioonturniiri on räägitud, et me pole Saksamaaga kaua aega mänginud. Kindlasti on tegu väga huvitava vastasega. Uus Saksamaa ei ole see, kes võitis 2014. aastal maailmameistritiitli."

"Kogu alagrupp on meile väga kõva pähkel. Sellist mängu, millest ei peaks tulema põnevat heitlust, ei paistagi. Kõik nad on väga erinevate jalgpallikultuuridega ja meie jaoks head proovikivid."

Mitu punkti Eesti endale selles tsüklis eesmärgiks peaks seadma? "Ma ei tahaks siin väga midagi ütleda... Ütlen ausalt, on võimalus, et me jääme ka nulli peale. Tahame kindlasti vältida viimast kohta."