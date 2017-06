Konstantin Vassiljev belglaste väljakunurinast: võin ju ise muru niita, ega sellest midagi paremaks ei lähe

"Ega mina siin enam midagi teha ei saa. Võin ju muru ära niita, aga sellest midagi väga paremaks enam ei lähe," naljatas kogenud Vassiljev. "Enne mängu sageli seda räägitakse, aga mängu ajal on olud ikkagi mõlemale võistkonnale võrdsed."

Eesti kavatseb võrreldes sügisese 1:8 fiaskoga oma mängu rohkem tasakaalus hoida. "Peame olema paremini tasakaalus ja ootama õigeid momente," selgitas Eesti peatreener Martin Reim. "Eelmises mängus tegime liiga palju taktikalisi valearvestusi ja ei mänginud nii meeskondlikult kui viimastes mängudes. Üks ühe vastu on väljakul keeruline - peame olema tiimina tugevad."

Ka Vassiljevi sõnul on tasakaalu leidmine äärmiselt tähtis. "See kehtib kogu väljaku pikkuses. Mitte ainult oma kasti sees, vaid ka siis, kui oleme kõrges pressingus. Meie vastase võimalused on päris piiramatud, nad on tugevad, tehnilised ja jõulised. Peame selle jaoks väga hästi valmis olema, sest mingil hetkel ei pruugi teada, kustkohast oht tuleb."

Kas homne mänguplaan välistab 1:8 kaotuse? "Ma loodan küll!" muigas Reim. "Ma ei saa garanteerida ühtegi tulemust, kuid me teeme kõik selleks, et taga oleks ümmargune null ja ees midagi muud. Kuidas see õnnestub, näeme pärast mängu."

Hoolimata sellest ei kavatse Reim oma tiimiga ainult kaitsesse kükitama asuda. "Me teame oma ja vastaste tugevusi. Lähtuvalt sellest peame olema suutelised korralikult oma väravat kaitsma. Eks see võib määrata väga palju ka homse mängu käigu. Ainult kaitsega on seda aga keeruline teha. Üritame leida need võimalused mängust ja sellise meelestatuse, et neid rünnakuid tuleb - ka ohtlikke."

Eesti poolkaitsja Mattias Käidi sõnul on nii suure ja tugeva vastase vastu pallimine mõistagi erilisem kui mõni teine matš. ""Ma arvan, et ka mu enda Fulhami peatreener seda mängu vaatab. Proovin ise ja püüame ka ise võistkonnaga endast maksimumi anda, vahet pole, kes vastas on."

Belgia ja Eesti koondise pressikonverents

Vassiljev: "Jalgpallis on nii, et täismaja peab olema. Viimastel aastatel on seda olnud harva, aga meie töö on pealtvaatajad tagasi staadionile tuua."

Raul Ojassaar: Käit: "Ma arvan, et ka mu enda Fulhami peatreener seda mängu vaatab. Proovin ise ja püüame ka ise võistkonnaga endast maksimumi anda, vahet pole, kes vastas on."

Raul Ojassaar: Käit: "Vahet pole, mis see seis toona jäi, mängida oleks kindlasti tahtnud. Oleksin selle kiire tempoga ehk rohkem ära harjunud."

Belglased on nurisenud väljaku seisukorra üle. Vassiljev: "Ega mina siin midagi enam teha ei saa - võin ju muru niita, aga..."

Raul Ojassaar: Mida peab homme tegema teisiti, et mäng oleks rohkem võitluse moodi? Vassiljev: "Peame rohkem tasakaalus olema. See kehtib kogu väljaku pikkuses, mitte ainult oma kasti sees, vaid ka siis, kui oleme kõrges pressingus. Ütleme nii, et meie vastase võimalused on päris piiramatud, nad on tugevad, tehnilised ja jõulised. Peame selle jaoks väga hästi valmis olema, sest mingil hetkel ei pruugi teada, kustkohast oht tuleb."

Mattias Käit 1:8 kaotusmängust: "Mängu vaatasin. Lamasin operatsiooni järel voodis, eks kurb oli ikka pärast lõppseisu."

Kas kõik mängijad on terved? "Kõik mängijad - Enar Jääger välja arvatud - on meil olemas ja mänguvorm treeningute põhjal on täiesti okei. Kindlasti on mingid eelistused tekkinud, aga üldiselt on meil kõik mängijad valikus olemas."

Raul Ojassaar: Kas rohkem rõhku on pandud rünnakule või kaitsele? "Me teame oma ja vastaste tugevusi. Lähtuvalt sellest peame olema suutelised korralikult oma väravat kaitsma. Eks see võib määrata väga palju ka homse mängu käigu. Ainult kaitsega on seda aga keeruline teha. Üritame leida need võimalused mängust ja sellise meelestatuse, et neid rünnakuid tuleb - ka ohtlikke."

Raul Ojassaar: "Kõrge press ei ole homme välistatud."

Raul Ojassaar: "Peame olema paremini tasakaalus ja ootama õigeid momente. Eelmises mängus tegime liiga palju taktikalisi valearvestusi ja ei mänginud nii meeskondlikult kui viimastes mängudes. Üks ühe vastu on väljakul keeruline - peame olema tiimina tugevad."

Raul Ojassaar: Kas homne mänguplaan välistab 1:8 kaotuse? "Ma loodan küll! Ma ei saa garanteerida ühtegi tulemust, kuid me teeme kõik selleks, et taga oleks ümmargune null ja ees midagi muud. Kuidas see õnnestub, näeme pärast mängu."

Reim Belgia pressile: "Võit Horvaatia üle andis meile küll hea laengu, kuid homme see meid ei aita."

Belgia koondis on alustanud ka oma treeninguga. Peale Eden Hazardi on kohal kõik ässad!

Raul Ojassaar: Mida arvab hispaanlane Tallinna ilmast? "Ilm on ideaalne! Natuke vihma teeb murule head. Siin ei ole liiga niiske, natuke sabinat teebki jalgpallile head. Loodame, et homme natuke sajab, aga mängu ajaks jääb see järele!"

Raul Ojassaar: Mida Martinez homme kõige rohkem kardab? "Seda, kuidas me mängu alustame. Võit Horvaatia üle andis Eestile suurepärase laengu ning peame homme väga hästi alustama, et mitte kohtumist käest ära anda."

Raul Ojassaar: "Pärast kohtumist Horvaatiaga oli väljak tõesti kehvas seisus, aga siinsed inimesed on teinud väga palju tööd, et see homseks parem oleks."

Raul Ojassaar: "Mängisime Tšehhi vastu enda standardite kohta tehniliselt küllaltki nigelalt. Usun, et homme on mängijad tunduvalt teravamad ja näitame paremat mängu. Meie meeskond ei saa lootma jääda pikkadele pallidele."

Raul Ojassaar: "Olen natuke mures selle pärast, et enamik mängijatest on pärast homset puhkusel. Need kolm punkti on äärmiselt olulised. Peame täielikult mängule keskenduma."

Raul Ojassaar: Esmaspäeval Tšehhi vastu mängis Belgia kahe ründajaga. Kas plaan on selline ka Eesti vastu? "Minu jaoks on igas sõprusmängus oluline proovida erinevaid süsteeme ja kombinatsioone. Pigem saime Tšehhi vastu mängijate kohta uut informatsiooni teada ning saame seda formatsiooni kasutada, kui olukord seda nõuab."

De Bruyne rääkis küllaltki pikalt veel ka hollandi keeles, aga nüüd on kord peatreener Roberto Martineze käes.

Raul Ojassaar: Kas De Bruyne on näinud ka Eesti hiljutist 3:0 võidumängu Horvaatia üle? "Ma ei ole seda mängu näinud, meie koosolek ootab ees täna õhtul. Eeldan, et Horvaatia võis mängida tavapärasest nõrgema koosseisuga. Mängisime Eestiga alles mõned kuud tagasi, nii et ma ei usu, et nende rivistuses väga suuri muutusi olla saab."

Raul Ojassaar: "Ma ei usu, et homme tuleb 8:1 mäng. Eesti näitab teistsugust esitust, kuid mängupildi osas ootan küllaltki sarnast ilmet, kus me hoiame palli ja teeme survet. Ootan meilt kannatlikku esitust - kui väravat kohe ei tule, on meil ikka 90 minutit aega, et võiduväravat otsida."

Esimesena astub kirjameeste ette Kevin De Bruyne.

