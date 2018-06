Kolumbia jalgpallurite kodupeol läks tulistamiseks, üks mängija hukkus

Kolumbias Calis toimus reedel ühe sealse esiliigaklubi jalgpalluri kodus tulistamine, mille käigus suri üks mängija.

24-aastane ründaja Alejandro Penaranda jaoks olid kuulihaavad surmavad, tema klubikaaslane Heissen Izquierdo viidi vigastatuna haiglasse. Mehed viibisid külas tiimikaaslasel Cristian Alexis Borjal.

Kohalik politsei on rünnaku tituleerinud kiremõrvaks, sest ründaja oli majja sisenedes küsinud ühe naise kohta. "Esialgse uurimisinfo kohaselt oli rünnak suunatud Alejandro ja Heisseni pihta. Esimese hüpoteesi kohaselt oli mängus naine, kes pidi peol viibima, aga keda seal polnud. Me usume, et see oli kiremõrv," ütles politsei esindaja kohalikule meediale.

Intsident juhtus reede hommikul kell 00.40. Peol viibis veel mitu jalgpallurit.