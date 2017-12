Kolm Eesti koondislast ühes klubis! Norra kõrgliigatiim palkas ka Andreas Vaikla

Norra jalgpalli kõrgliigas palliv Kristiansund BK on saamas eestlaste kantsiks - juba eelmisel hooajal pallis seal keskkaitsja Nikita Baranov, sel talvel on meeskonnaga liitunud poolkaitsja Brent Lepistu ja väravavaht Andreas Vaikla.

20-aastane Vaikla sõlmis klubiga kaheaastase lepingu.

"Vaikla on noor ja andekas väravavaht, kes tuli siia pärast eelmise hooaja lõppu," rääkis Kristiansundi spordidirektor Kenneth A. Leren klubi kodulehele. "Saime temast väga hea ülevaate. Ta on meie sihikul olnud veidi üle aasta - teades, et tema vastu on huvi tuntud ka ühest Itaalia tippklubist ja veel mujalt, oleme rahul, et ta otsustas liituda just Kristiansundiga."

Hoolimata suurtest sõnadest tuleb Vaikla klubisse vähemalt esialgu ilmselt teiseks numbriks - eelmise hooaja esiväravavaht Sean McDermott pikendas klubiga samuti lepingut.

Lõppeval aastal kuulus Vaikla Soome kõrgliigaklubi Mariehamni ridadesse, enne seda oli aga Rootsi tippklubi Norrköpingi hingekirjas.