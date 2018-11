KOGU TÕDE MÄNGUST | Ungarlased rippusid takjatena küljes ja tampisid meid mudaliigasse

MIKS LÄKS NII? | Tuleks pigem küsida: mis läks valesti? Ungari tegi kavalalt, lastes Sinisärkidel esimese seitsme minutiga arvata, et neil lubataksegi täna rohkem palli vallata. Pärast Madis Vihmanni ohtlikku pealööki 5. minuti nurgalöögi järel pandi peale hirmus surve ning oldi eestlastel takjatena küljes igal pool - oma värava lähistel, keskväljal, standardolukordade ajal. Kogu Eesti kaitseliinist õhkkus ebakindlust, mida süvendasid Aksalu valesöödud ja teadmine, et tagant läbi mängimine ei ole enam lahendus. Keskväljal sundis ungarlaste pidev lähikontakt meid tegema vildakaid puuteid ja valesöötudega vastastele palli loovutama.

KUIDAS EDASI? | Eestil pole pühapäeval enam millegi peale mängida. Ainult FIFA edetabeli punktidele, millel me ei tohi samuti väga langeda lasta, kui me ei taha 2022. aasta MM-valikturniiri loosimiseks Andorra ja San Marinoga ühte potti kukkuda. Arvestades, et see tsükkel on meie jaoks juba aia taha läinud, teeb Martin Reim ilmselt koosseisus hulganisti muudatusi. Võimaluse võiks anda näiteks Marek Kaljumäele, Artjom Artjuninile, Brent Lepistule, miks mitte ka Marko Meeritsale väravas. Täna väljakul käinute motivatsioon on juba niigi maas, ehk on see seniste kõrvalseisjate puhul suurem. Kaartide tõttu võib Budapestist otse koju lennata Henri Anier. Kreekas vabaneb mängukeelust keskkaitsja Nikita Baranov.

KILD | Idioot Eestist. Teisel poolajal, kui tiksusid juba kohtumise üleminutid, tormas üks mees, seljas punane pusa ja peal sinine särk numbriga 10, väljakule ja lõi palli Ungari väravavahi selja taha. Sõnum oli ilmselge: kui teie, mehed ei löö, löön ise! Aga teostus võib Eesti jalgpalliliidule kaasa tuua pahandusi. Millal ükskord aru saadakse, et väljakule hüppamine ei ole lahe tegu!?