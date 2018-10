KOGU TÕDE MÄNGUST | Miks nägime Lilleküla staadionil suurt väravasadu?

MUST LAMMAS | Adam Nagy. Ungari koondise poolkaitsja oli meheks, kes lõhkus ära eestlaste väravavahi Mihkel Aksalu. Tegemist ei olnud tahtliku olukorraga ja kohtunik ei andnud ka vilet, kuid Eesti jäi seetõttu mõneks ajaks väga keerulisse seisu. Praeguseks ei ole selge, kui pikk mängupaus eestlaste esipuurilukku ootab.

MIKS LÄKS NII? | Eesti kaitse eksis valusalt ja sealt tuli ka viik. Esimese värava puhul lasi Tamm palli lihtsalt läbi ja Ungari karistas selle ära. Teine värav sündis äärekaitsja Taijo Teniste eksimusest, kes kattis ära suluseisu ja lubas seetõttu Adam Szalail lähilöögi väravasse saata. Külaliste kolmanda tabamuse puhul jäi pehmeks Nikita Baranov, kes ei suutnud nurgalöögiolukorras Szalaiga vääriliselt võidelda. Tõele au andes ei tegutsenud ka Ungari kaitse kõige kindlamalt.

KUIDAS EDASI? | Oktoobrikuine koondisetsükkel on selle mänguga läbi ja taas kogunetakse novembri keskpaigas, kui 15. kuupäeval mängitakse võõrsil Ungariga ja kolm päeva hiljem sõidetakse külla Kreekale. Nende kohtumistega saab ametlikult selgeks, kas meid ootab järgmiseks Rahvuste liiga turniiriks kõige madalam tase ehk D-liiga. Selle vältimiseks tuleb eestlastel ungarlased kindlasti alistada ja soodsaid tulemusi on vaja ka viimasest voorust, kus Eesti mängib Kreekaga ja Ungari Soomega.

KILD | Kohtumist oli teiste seas vaatamas Ungari president Viktor Orban. Enda radikaalsete/rahvuslike vaadetega on Orban kerkinud Euroopa liidus kõige vastuolulisemaks riigijuhiks. Kuuldavasti on Orban endise jalgpalliharrastajana staadionitel sage külaline ja ta käib regulaarselt vaatamas ka koondise välismänge.

Tribüünil istus Orban Eesti peaministri Jüri Ratase kõrval. Kindlasti leidus Eestis ka neid, kes lootsid, et Orban annab meie riigijuhtidele väärt nõua, kuidas oma igapäevast tööd teha.