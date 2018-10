KOGU TÕDE MÄNGUST | Miks jäi Eesti taas kuivale ja jälle tuli vastu võtta kaotus?

MUST LAMMAS | Fännisektor. Eesti koondise fännisektor on viimasel ajal olnud hõre, kuid kohtumises Soomega oli see eriti hõre. Kõik see paistis väga teravalt silma, kuna vastaspoolel olnud Soome fännisektor oli sisuliselt pilgeni täis. Eestlaste laule oli küll kuulda, kuid visuaalselt nägi otsatribüün välja sarnane Premium liiga kohtumisele. Häält küll tehti, kuid visuaal maksab ka midagi. Arvuliselt jäi Eesti fännisektor Soome omale haledalt alla. Kahjuks on otsatribüünile viimasel ajal teed leidmas aina vähem inimesi.

Soome pidu tribüünidel. Foto: Rauno Volmar

MIKS LÄKS NII? | Eesti on Rahvuste liigas pidanud kolm kohtumist ja kirjas on kolm kaotust. Kõik skooriga 0:1. Seekord mindi väljakule küll tavapärasest veidike ründavama koosseisuga ja mänguliselt tehti normaalne esitus, kuid tegelikkuses rünnakuteravus varasemast palju suurem ei olnud.

Ainus reaalne väravavõimalus oli Vassiljevi kauglöök, mille blokeeris soomlaste kaitsja. Eestlaste üldine rünnakuteravus oli sarnane eelmistele matšidele ehk tipuründaja jäi selgelt liiga üksi ja pall temani eriti ei jõudnud. Üksiku ründajana alustas seekord Rauno Sappinen. Kui eelnevates mängudes on Henri Anieri ja poolkaitseliini vahele jäänud üüratu distants ning seetõttu on jäänud ründaja vajaliku toeta, siis samamoodi läks ka nüüd. Sappinen sai palli puudutada loetud korrad.

KUIDAS EDASI? | Esmaspäeval ootab Eestit ees mäng Ungariga. Arvestades, et Ungari kaotas viimati 0:1 Kreekale, siis on Eesti ja Ungari C-divisjoni 2. alagrupi viimane ja eelviimane. Kuna eestlased on nulli peal ja ungarlased on kolme matšiga kogunud kolm silma, siis esmaspäeval me endale kaotust enam lubada ei saa. Kui nulliga lahkutakse platsilt ka esmaspäeval, siis on järgmiseks Rahvuste liigaks D-divisjoni langemine sisuliselt ainult vormistamise küsimus.

Võttes arvesse, et Eestil on tabelis kirjas nüüd kolm kaotust ja allajäämine Soomele oli veel eriti valus, siis võib karta, et esmaspäevases matšis Ungariga jäävad tribüünid küllaltki tühjaks. Teinekord on inimesi areenile meelitanud mõni vastaste tähtmängija, kuid ungarlastel ei ole ka ühtegi maailmanime pakkuda.

KILD | Soome fännid pidasid end üsna vabalt üleval ehk erilist korrektsust areenil üles ei näidatud. Kui Aksalu võttis kohtumise lõpus aega (seis oli sel hetkel veel 0:0), et pall värava alt lahti lüüa, siis lendas tema suunas kõiksugu pahna. Platsil maandus nii õlletopse, münte kui ka kõike muud. Samas jäänud ka Aksalu võlgu. Kui mõned asjad viskas eestlaste puurilukk teisele poole otsajoont, siis paar asja lendasid ka kõrgema kaarega.