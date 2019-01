KOGU TÕDE MÄNGUST | Mida näitas meile Eesti koondise väravateta viik Islandiga?

MÄNGU STAAR | Ühtegi väga silmapaistvat mängijat on tõesti sellise mängu puhul keeruline nimetada, seega toome ehk välja hoopis väikese valiku Eesti meestest, kes oma tööga korralikult hakkama said. Sander Puri tegi paremal äärel kaasa kogu mängu ning oli positiivselt agressiivne veel lõpuminutitelgi, kiita võib ka samal äärel kaitses tegutsenud Hindrek Ojamaad. Madis Vihmann keskkaitse südames jäi küll avapoolajal ühes olukorras väga aeglaseks, kuid sai ülejäänud tööga kenasti hakkama; Henri Anier oli tipuründes selgelt ohtlikum kui Tristan Koskor, ent temalgi ei õnnestunud väravat kirja saada. Marko Meerits tegi üldjoontes väga kena esituse, kuid oleks äärepealt päris viimastel minutitel sellele vee peale lasknud, kui standardolukorras kõrge palli alt läbi hüppas.

MUST LAMMAS | Ühte musta lammast on 0:0 viigimängus raske välja tuua, sest ei saa öelda, et ka keegi ründajatest oleks „sajaprotsendilise” võimaluse juures eksinud. Ehk sobiks siia mööndusega panna mõlema meeskonna peatreenerid, kelle juhiste tõttu osutus mäng sedavõrd kuivaks? Mängijatest oli teist kohtumist järjest Eesti poolelt ehk pisut väristav keskkaitsja Henrik Pürg.

MIKS LÄKS NII? | Martin Reim saatis Eesti koondise platsile selge sihiga: hoiame palli võimalikult kaua ja turvaliselt. Just seetõttu kulges suur osa mängust Eesti väljakupoolel meie kaitseliini rahuliku söödulükkamise saatel. Islandi loots Erik Hamren rahuldus pigem vasturünnakutele lootmisega ning seetõttu oligi mäng erakordselt võimalustevaene, lausa igav. Samas ei saa treeneritele ka midagi eriti suurt ette heita – tegu oli ikkagi ainult ja ainult kontrollmänguga, kus punkte ei jagata. Võitluslikkuse osas ei aidanud kaasa ka asjaolu, et tribüünid olid vaat et täiesti tühjad – õiget mänguatmosfääri ei saanudki tekkida.

KUIDAS EDASI? | Kaks kohtumist Kataris olid Eesti koondise jaoks viimane osa ettevalmistusest uueks EM-valiktsükliks, mis algab juba märtsi teisel poolel ning kestab ajaliselt tavatult lühikest aega – kogu valiksari mängitakse ära selle aastanumbri sees. Eesti esimene valikmäng toimub 21. märtsil, kui sõidame külla Põhja-Iirimaale.

KILD | Islandi koondise eest pallis Eesti vastu paremkaitses kaptenina Birkir Mar Saevarsson, kes täitis sama rolli ka suvel MM-finaalturniiril, kus tegi kaasa kõik 270 minutit. 2016. aasta EM-il kiideti teda taevani, kui hoidis alagrupis ohjes Cristiano Ronaldot ning play-off’is Raheem Sterlingut.