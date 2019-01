KOGU TÕDE MÄNGUST | Lepmets tegi tõsise avalduse esiväravavahi kohale. Kas jalgpallikoondist rõõmustanud areen teeb sama ka Kirdi ja Uiboga?

MUST LAMMAS | Maavõistlusmängud paistavad tihti silma sellega, et väga veriseks asi väljakul ei lähe. Ka Eesti ja Soome kohtumine kulges üsna viisakalt ja rahulikult. Üks moment jäi siiski silma. Nimelt võttis Soome koondise kaitsja Albin Granlund 84. minutil vägagi ohtlikult maha Eesti mängumehe Trevor Elhi. Elhi tegi suurelt hoolt salto ning kukkus õla peale. Õnneks lõppes kõik ehmatusega. Granlund sai kollase kaardi ning Elhi mängu jätkata. Halvemal juhul oleks võinud selline kukkumine lõppeda raske vigastusega.

MIKS LÄKS NII? | Eesti koondise puhul on tihtilugu olnud ikka nii, et väravad jäävad löömata, kuna tegelikult häid võimalusi ei tekigi. Mõnikord mõni tekib, kuid siis jäävad need erinevatel põhjustel realiseerimata. Kohtumises Soomega suutis Eesti vähesed tekkinud võimalused oskuslikult ära kasutada. Viimaste aastate jooksul ei ole standardolukorrad olnud Eesti leib, kuid nagu tõestas Gert Kams, siis teinekord õnnestub ka otse karistuslöögist ilusaid väravaid lüüa.

Kokkuvõttes suutiski Eesti enda võimalused oskuslikult ära kasutada. Soome surus küll rohkem, kuid puudu jäi viimasest teravusest või oli Lepmets neil tee peal ees.

KUIDAS EDASI? | Eesti koondise jaoks ei ole Katari-seiklus veel läbi. Väljakule tullakse uuesti teisipäeval, kui vastamisi minnakse Islandiga. Lisaks Eestile mängivad islandlased Kataris viibides veel Rootsiga.

Suures plaanis teeb Eesti koondis viimaseid ettevalmistusi 2020. aasta EM-valiksarjaks. Esimene mäng ootab ees juba 21. märtsil. Selleks kuupäevaks tuleb külla sõita Põhja-Iirimaa koondisele.

KILD | Eesti ja Soome koondised said Dohas mängida 40 000 inimest mahutaval Khalifa International Stadiumil. Tänavuse aasta septembris ja oktoobris hakkavad samal areenil MM-medaleid jahtima odaviskaja Magnus Kirt ja kümnevõistleja Maicel Uibo. Kergejõustiku MM peetakse sel areenil 27. septembrist kuni 6. oktoobrini. 2022. aasta lõpus mängitakse seal juba jalgpalli MM-finaalturniiri kohtumisi.

Seekord oli suur areen Dohas aga nii tühi, et nii televaatajaid kui ka üksikud pealtvaatajaid said oma kõrvaga kuulata, mida mängijad platsil omavahel rääkisid.

